Актеры американского блокбастера «Стражи галактики» написали открытое письмо в поддержку режиссера Джеймса Ганна

Он был отстранен от съемок третьей части фильма после скандала вокруг старых оскорбительных твиттов. Консервативный сайт The Daily Caller обратил внимание на сообщения, которые режиссер писал несколько лет назад. Ганн шутил про Холокост, педофилию и изнасилования. Кинодеятель принес свои извинения и сказал, что стал другим человеком. Некоторые его сторонники считают, что кампания по травле была развернута из-за того, что режиссер негативно высказывался о политике Дональда Трампа.