Число российских детей в британских частных школах резко сократилось из-за падения качества обучения
Такое мнение высказали в российском посольстве. В качестве причин в диппредставительстве также отметили проблемы с безопасностью и царящую в стране антироссийскую атмосферу. По данным британского Совета независимых школ, за последние три года число детей, приехавших на учебу в Соединенное Королевство из России, сократилось на треть.
Комментарии3
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kotvik 31 июля 2018 | 04:11
Смешно! На кого это рассчитано?
davi__koloradov 31 июля 2018 | 04:18
Просто денеХ нет на европейское образование у нищающей рашковаты. Санкции на пользу.
palmcoast___ 31 июля 2018 | 04:21
Да патаму што в частных школах разводят богатых лохов из России русские. Мы, русские, конечно же друг друга не обманываем, но лучше отдавать детей из России в государственные школы Великобритании.