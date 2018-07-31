Российское Минобороны планирует закупить две с половиной тысячи медалей «Участнику военной операции»

Закрытый аукцион на поставку геральдической продукции размещен на портале госзакупок. Всего ведомство приобретет почти 20 тысяч медалей двух десятков видов. Среди них награды «За боевые отличия», «Участнику миротворческой операции», «За участие в военном параде в День победы», «За усердие в обеспечении безопасности дорожного движения» и другие. Цена госконтракта почти 10 миллионов рублей.