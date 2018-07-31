Северная Корея возобновила свою ракетную программу, утверждает американская разведка

На площадке близ Пхеньяна, где ранее изготавливались первые в КНДР межконтинентальные ракеты, возобновилась активность, пишет The Washingron Post со ссылкой на источники в разведсообществе. При этом речь идет не о расширении производства, а лишь о продолжении работ. После встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп говорил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР.