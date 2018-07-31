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04:03, 31 июля 2018

Группа заключенные ярославской колонии, в которой находится пострадавший от пыток Евгений Макаров, объявила голодовку

Как сообщила пресс-служба региональной ФСИН, от пищи отказались осужденные, которые ранее совершили грубые правонарушения и находились в помещении камерного типа. Они требуют льготных условий отбывания наказания. Разобраться в ситуации пообещал местный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Комментарии

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dwon 31 июля 2018 | 04:12

которые ранее совершили грубые правонарушения
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грубые правонарушения - это что в понимании тюремщиков? Лежали на койках днем?

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