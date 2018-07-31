Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе мессенджера

По данным сервиса Downdetector с наибольшими проблемами столкнулись европейцы, в частности жители Италии, Испании, Великобритании, Франции, Германии. В России на работу мессенджера жалуются в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В основном пользователи говорят о невозможности подключиться к Telegram или о затруднениях при отправке и приеме сообщений.