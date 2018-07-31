Американский производитель электромобилей Tesla планирует построить завод в Европе
Как пишет газета The Wall Street Journal, переговоры о строительстве уже ведутся с властями Нидерландов и Германии. Речь идет о фабрике по выпуску аккумуляторов и сборке автомашин.
Пока все производство компании сосредоточено исключительно на территории США. Однако в этом месяце Tesla уже подписала соглашение о строительстве завода в Китае. Открытие фабрики в Европе должно помочь корпорации Илона Маска избежать возможных последствий «торговой войны» между ЕС и Соединенными Штатами.
Комментарии1
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koshkaedu 31 июля 2018 | 03:37
А я думал, что Маск умный. Ошибался.