Французские власти запретили пользоваться мобильными телефонами в начальных и средних классах школы

Закон предполагает полный отказ от мобильных средств связи за исключением случаев, когда смартфон используется в образовательных целях — сообщает телеканал BFM. Нормы касаются не только учеников, но и преподавателей. Ожидается, что новые правила заработают уже с сентября. Запрет на смартфоны в школах — одно из предвыборных обещаний президента Эмманюэля Макрона.