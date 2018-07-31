Суд в Москве продлил срок задержания трем сестрам, обвиняемым в убийстве отца

На допросе девушки 17, 18 и 19 лет признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он долгое время причинял им моральные страдания. Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено в минувшую пятницу в межквартирном холле в доме на Алтуфьевском шоссе. Мужчине были нанесены множественные колото-резанные раны в области шеи и груди.