КПРФ планирует запустить еще одну волну всероссийской акции против пенсионной реформы
Как сказали «Эху» в партии ориентировочно митинги могут пройти в конце августа или в начале сентября. Сейчас вопрос находится в стадии обсуждения. Ранее акции прошли в ряде российских городов. На митинг в Москве, который организовала Либертарианская партия, по разным данным вышло от 7 до 10 тысяч человек.
Комментарии1
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vydrin 31 июля 2018 | 04:08
Ну что сказать сам был коммунистом в те времена, а то бы не выжил Коммунистов ненавидел всегда НО теперь я опять с ними это как и я ведь не один такой