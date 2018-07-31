КПРФ планирует запустить еще одну волну всероссийской акции против пенсионной реформы

Как сказали «Эху» в партии ориентировочно митинги могут пройти в конце августа или в начале сентября. Сейчас вопрос находится в стадии обсуждения. Ранее акции прошли в ряде российских городов. На митинг в Москве, который организовала Либертарианская партия, по разным данным вышло от 7 до 10 тысяч человек.