Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня прекращает работу

Это связано с делом Скрипалей. В то же время британский визовый центр продолжит работу в северной столице, пишет «Фонтанка». МИД России потребовал закрыть дипмиссию в ответ на высылку 23 сотрудников из Лондона после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва отвергает подозрения в причастности к этому покушению. Также в России после обострения отношений между двумя странами прекратил деятельность Британский совет.