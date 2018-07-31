Более тысячи человек в США скачали чертежи оружия для распечатывания на 3D-принтерах

Такие данные приводит Defense Distributed, разработчик огнестрельного оружия. В прошлом месяце основатель компании добился в суде права публиковать подобные схемы. Это запретила еще прошлая администрация Барака Обамы. Юрист корпорации отметил, что дело касается свободы слова, а не оборота оружия. В компании отмечают, что изделия из пластмассы ненадежны и низкокачественны.