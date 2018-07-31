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02:04, 31 июля 2018

У Министерства природы нет достоверных данных об объемах мусора в России

Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты. Надзорное ведомство обратило внимание на то, что информация об отходах основана лишь на ежегодной отчетности организаций. Однако по статистке многие не предоставляют такую документацию. По данным Счетной палаты, объем одних только твердых бытовых отходов за позапрошлый год может быть в десять раз большим, чем это указал Росприроднадзор.

Комментарии

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tks 31 июля 2018 | 02:23

???!!! Минприроды не знает, скока в МВД служит кадров???!!!

Хотя... вот думаю, странно, с чего это вдруг наезд крутой такой от Минприроды на МВД...

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