Группа заключенные ярославской колонии, в которой находится пострадавший от пыток Евгений Макаров, объявила голодовку
Как сообщила пресс-служба региональной ФСИН, от пищи отказались осужденные, которые ранее совершили грубые правонарушения и находились в помещении камерного типа. Они требуют льготных условий отбывания наказания. Разобраться в ситуации пообещал местный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.
Комментарии2
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bradis 31 июля 2018 | 02:29
Осужденные своей голодовкой "требуют льготных условий отбывания наказания". Что за чушь! Долго еще нас за дураков считать будут?
dzinselub 31 июля 2018 | 02:42
Второе слово в названии темы,исправьте окончание.Или опять гастарбайтеров из Таджикистана набрали?