Группа заключенные ярославской колонии, в которой находится пострадавший от пыток Евгений Макаров, объявила голодовку

Как сообщила пресс-служба региональной ФСИН, от пищи отказались осужденные, которые ранее совершили грубые правонарушения и находились в помещении камерного типа. Они требуют льготных условий отбывания наказания. Разобраться в ситуации пообещал местный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.