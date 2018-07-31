Афины могут выдать Москве обвиняемого в киберпретступлениях россиянина Александра Винника
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката. Запрос удовлетворил суд, окончательное решение должно принять министерство юстиции. Винника задержали в Греции в прошлом году. Он проходит подозреваемым по делам о мошенничестве в США, Франции и России. Каждая из стран просила Афины о его выдаче. Как сообщает «Интерфакс», сам Винник писал явку с повинной в российские правоохранительные органы.
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