Дональд Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий

Слова президента США передает агентство Reuters. Глава Белого дома отметил, что в подобных переговорах нуждаются обе страны и весь мир. Вместе с тем он вновь назвал «нелепым» соглашение по иранскому атому и подтвердил, что решение Соединенных Штатов выйти из договора было верным.

За неделю до этого главы обеих стран обменялись угрозами. В июле агентство Mehr писало, что Трамп восемь раз предлагал Хасану Роухани встретиться.