Дональд Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий
Слова президента США передает агентство Reuters. Глава Белого дома отметил, что в подобных переговорах нуждаются обе страны и весь мир. Вместе с тем он вновь назвал «нелепым» соглашение по иранскому атому и подтвердил, что решение Соединенных Штатов выйти из договора было верным.
За неделю до этого главы обеих стран обменялись угрозами. В июле агентство Mehr писало, что Трамп восемь раз предлагал Хасану Роухани встретиться.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jetsam 31 июля 2018 | 02:29
@без предварительных условий@
трамп шестерит.
наш вошьдь круче @готов встретиться....если там будут созданы соответствующие условия для работы@
begly_ 31 июля 2018 | 02:34
jetsam:
Ухаживает., не шестерит.