В США сегодня начнется суд над бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.
Как отмечает Reuters, это первый ближайший соратник президента, который оказался на скамье подсудимых в рамках дела о российском вмешательстве в выборы. При этом прокуратура утонила, что пока не будет представлять доказательства возможного сговора Манафорта с Москвой, хотя известно, что один из крупных кредитов ему предоставил российский миллиардер Олег Дерипаска. Экс-помощнику главы Белого дома предъявлены обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
felik23 31 июля 2018 | 02:18
Трамп - проблемы с психикой, интеллектом и компетентностью (19 июля 2019)
https://youtu.be/IMMDHPB5lC4