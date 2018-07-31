В США сегодня начнется суд над бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.

Как отмечает Reuters, это первый ближайший соратник президента, который оказался на скамье подсудимых в рамках дела о российском вмешательстве в выборы. При этом прокуратура утонила, что пока не будет представлять доказательства возможного сговора Манафорта с Москвой, хотя известно, что один из крупных кредитов ему предоставил российский миллиардер Олег Дерипаска. Экс-помощнику главы Белого дома предъявлены обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.