Три человека погибли и еще шесть получили травмы в результате ДТП в Ростовской области.

На одной из трасс столкнулись микроавтобус «Фольксваген Транспортер», перевозивший рабочих с полей и «Камаз». По предварительным данным, виновником аварии был водитель грузовика. Он не соблюдал дистанцию, из-за чего не успел затормозить и ударил впереди идущий автомобиль сзади. Двое госпитализированных сейчас в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.