Американские санкции в отношении России останутся в силе и без изменений

Об этом сказал президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром. Глава Белого дома также уточнил, что ждет от европейских партнеров проектов по газопроводам, которые могли бы конкурировать с Москвой. Трамп отметил, что США уже ведут переговоры с ЕС о создании десятка портов для приема американского сжиженного газа.