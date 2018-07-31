Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что подверг сомнению его слова о финансировании «Эха Москвы»
Главный редактор радиостанции объявил о своем уходе из совета директоров. Он не согласен с бюджетной политикой, которую проводит холдинг «Газпром-медиа», владеющий двумя третями акций компании. Миноритарнных акционеров радиостанции теперь представляет заместитель главного редактора Екатерина Годлина.
Комментарии2
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tks 31 июля 2018 | 01:11
Извиняться? ВВП Рамзана Ахматовича на "разбор" прислал?
mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 01:15
Влип Сей Сеич.
Видимо, совсем заболтался и забыл, что в словах нацдилера нельзя сомневаться, особенно публично.
Теперь только бежать за границу.
Хотя, и там небезопасно.