Арестованный глава Серпуховского района объявил голодовку в СИЗО

Александр Шестун протестует из-за его недопуска к выборам главы района, а также из-за того, что к нему не пускают адвоката. Об этом сообщили в московской Общественной наблюдательной комиссии. Администрация «Лефортово» отказалась заверить подпись Шестуна на документах для Избиркома. Вместо него кандидатом на выборы зарегистрировалась супруга Юлия. Главу Серпуховского района обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее он опубликовал видеообращение, в котором рассказал о давлении на него со стороны региональных властей. Шестун согласовывал митинги против местного мусорного полигона.