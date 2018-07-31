Российских хакеров подозревают в атаке на лабораторию, которая участвует в расследовании покушения на Скрипалей
Речь идет об исследовательской фирме Spiez из Швейцарии. Злоумышленники рассылали от ее имени зараженные текстовые файлы участникам конференции по химическому оружию, пишет таблоид Blick. Специалисты успели предупредить об этой атаке. Предположительно, за ней стоит группировка под названием Sandworm, которая может быть связана с российскими спецслужбами.
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