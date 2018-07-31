Участников Pussy Riot задержали сразу после того, как они отбыли 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ по футболу.

Один из них – издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, — написал в твиттере, что его отвезли в ОВД как только он вышел из спецприемника. Другая участница акции Ольга Пахтусова сообщила, что ей вменяют нарушение правил проведения публичных мероприятий. Члены Pussy Riot, выбежавшие на газон «Лужников» в ходе финала ЧМ, помимо административного ареста также получили штрафы по полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы.