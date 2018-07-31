Пресс-секретарь Лукашенко: Информация об инсульте у президента Белоруссии является бредом
Информация об инсульте у президента Белоруссии Александра Лукашенко является бредом. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Соответствующую новость опубликовал украинский портал «Деловая столица», а еще раньше – телеграм-канал «Незыгарь».
Комментарии3
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sva1 31 июля 2018 | 00:21
А жаль :)
murad_manapov 31 июля 2018 | 00:50
допустили утечку белорусы. а наш помрет - никто и не узнает
vladimirbelarus 31 июля 2018 | 01:10
А баянами уже закупились, ждёмс!