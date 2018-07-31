Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить заключённому Евгениею Макарову государственную защиту

Соответствующее заявление она направила в Следственный комитет. Адвокат напомнила, что ее подзащитный опасается за свою жизнь после начала расследования в отношении сотрудников колонии, которые пытали его. Бирюкова рассказывает, что сейчас Макаров практически не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением и просит никуда его не выводить без личного присутствия адвоката.

Сама Бирюкова, которая предоставила Новой газете видеозапись избиения Макарова, уехала из страны, поскольку стала получать угрозы, и тоже запросила для себя государственную защиту.