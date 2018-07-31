Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить заключённому Евгениею Макарову государственную защиту
Соответствующее заявление она направила в Следственный комитет. Адвокат напомнила, что ее подзащитный опасается за свою жизнь после начала расследования в отношении сотрудников колонии, которые пытали его. Бирюкова рассказывает, что сейчас Макаров практически не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением и просит никуда его не выводить без личного присутствия адвоката.
Сама Бирюкова, которая предоставила Новой газете видеозапись избиения Макарова, уехала из страны, поскольку стала получать угрозы, и тоже запросила для себя государственную защиту.
Комментарии2
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serge_moro 31 июля 2018 | 00:12
Пока либералы грызутся, путинская мафия делает свое прибыльное дело. Пройдет еще 20 лет и Навальный , Гудков ,Яшин также будут выяснять отношения . А Путин со своей сворой также будут рулить филиалом кооператива Озера под названием Россия
toma17 31 июля 2018 | 00:42
Если бы была нормальная страна с нормальной властью,то этого человека давно пора выпустить на волю за те муки , унижение и "уроки"которые ему преподали учителя в не человеческом обличье.Стыдно за страну,за Россию,воспетую людьми,её любящими и опоганенную разной нечистью.