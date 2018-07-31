Петра Верзилова и девушек из Pussy Riot обвиняют в проведении массового мероприятия без предварительного согласования
Сегодня на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток административного ареста за акцию на финале ЧМ по футболу, всех четверых снова задержали и доставили в ОВД «Лужники». Здесь они будут находиться до утра. По новому обвинению им грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административные аресты на срок до 10 суток. 15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финального матча ЧМ между командами Франции и Хорватии. После этого они получили по 15 суток ареста и были оштрафованы за незаконное ношение формы.
Комментарии2
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salut__521 31 июля 2018 | 00:20
15 суток... потом на выходе 10... затем на выходе 30... и т.д. Эдак гестаповцы опять девок на двушечку растянут.
tks 31 июля 2018 | 01:06
Опять очередная административка за одно (!) деяние. Вот точно, к п."б" ч.1 и ч.2 ст.213 УК подбираются! Это именно под неё "букет" административок оформляют.