Пресс-секретарь Лукашенко: Информация об инсульте у президента Белоруссии является бредом
Информация об инсульте у президента Белоруссии Александра Лукашенко является бредом. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Соответствующую новость опубликовал украинский портал «Деловая столица», а еще раньше – телеграм-канал «Незыгарь».
Комментарии2
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xutinpuy 30 июля 2018 | 23:24
Никакого инсульта не было!
Обычный инфаркт!
satttana_perrrkele 30 июля 2018 | 23:53
да какой там инсульт!
Паралич разбил.
Делов-то?!!
Какой "новичок"? - вскрытия не будет! (по законам путлеровской дружбы, так-сказать)