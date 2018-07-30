Пресс-секретарь Лукашенко: Информация об инсульте у президента Белоруссии является бредом

Информация об инсульте у президента Белоруссии Александра Лукашенко является бредом. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Соответствующую новость опубликовал украинский портал «Деловая столица», а еще раньше – телеграм-канал «Незыгарь».