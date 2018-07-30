Дональд Трамп утверждает, что готов к встрече с президентом Ирана без предварительных условий
При этом по итогам встречи с премьер-министром Италии президент США заявил, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Трамп призвал все страны мира оказать давление на Иран с тем, чтобы он прекратил свою враждебную деятельность.
Комментарии12
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bozk 30 июля 2018 | 23:09
Гастроли Трампа по оси зла продолжаются =)
nowyrusic 30 июля 2018 | 23:17
bozk: Иран никогда не должен обладать ядерным оружием.
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Это не условие, а безусловное требование.
Когда Иран с ним согласится, то об остальном можно поговорить.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 23:20
nowyrusic: ""Это не условие, а безусловное требование."" - пиндоснявые хомячки, такие пендоснявые.
nowyrusic 30 июля 2018 | 23:25
serhio_25__: дурачок, когда тебя ставят раком старшие товарищи ты ставишь условия или просто повизгиваешь?
Вот аятолл поставили раком и они могут только повизгивать.
Изображают возмущение. А что им еще делать?
juche 30 июля 2018 | 23:13
надо не с президентом, а с аятоллой
nowyrusic 30 июля 2018 | 23:22
juche: Кто такая аятолла? Их много.
Главный в Иране называется рахбар.
Но для презхидента СЩШСА этот представитель скрытого и мама никто. Его не выбирали.
«В период великого сокрытия Вали-е-Аср (то есть ожидаемого иранскими мусульманами-шиитами мессии), в Исламской Республике Иран руководство над уммой и управление обществом возлагается на справедливого, набожного, знакомого с требованиями времени, мужественного, рассудительного, обладающего умением управлять факиха
Вопрос в том кем возлагается?
serhio_25__ 30 июля 2018 | 23:17
Что-то Трамп сначала портит со всеми отношения, а потом готов встречаться с ними без всяких условий. Это такая дюже хитрая стратегия или он дурачок?
i_c_e 30 июля 2018 | 23:21
Радует, что в списке «уродцев», с которыми Трамп «смело» встречается, наш президент был не первым.
monik_7 30 июля 2018 | 23:53
i_c_e: второй уродец звучит гордо
begly_ 30 июля 2018 | 23:21
Выставить предварительные условия для переговоров, это как навязчиво напомнить девушке, что она должна прийти на свидание подмывшись. Или мужчине; чтобы побрился, с цветами и не сильно пьяный..
xutinpuy 30 июля 2018 | 23:28
Если перед путиным он просто прогнулся, то президенту Ирана наверное отсосёт...
begly_ 30 июля 2018 | 23:37
xutinpuy:
Когда президент во имя своего народа, во имя страны.., какого же еще можно желать себе назначенца на этот пост... Но пока что на его твитты с горшка реагируют целыми странами., прислухаются к тембру пука и тут же реагируют на каждый выхлоп.