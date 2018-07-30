Дональд Трамп пообещал сохранить антироссийские санкции в их нынешнем виде
Ранее в Конгрессе США заявили о том, что готовы одобрить новые санкции против России еще до промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Как сообщил председатель комитета сената по внешним делам Боб Коркер, члены Сената обсудят санкции на различные сектора экономики России, а также подходы к суверенному долгу и другим областям» российской экономики.
Комментарии6
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sadda 30 июля 2018 | 23:10
Трамп будет стараться отработать компромат, который есть на него у Путина. В Хельсинки он очень хорошо дал это понять.
kir_pich_101 30 июля 2018 | 23:20
sadda: Трамп как ветреная женщина: ляпнет, дорого не возьмет.
А в итоге Расея Вперде!
serge_moro 30 июля 2018 | 23:27
kir_pich_101: Встретились американский сапог и русский.И оба оказались парой
nowyrusic 30 июля 2018 | 23:31
sadda: ты дураком являешься или удачно дурака изображаешь?
Сохранение и усиление санкций к России это называется "отработать компромат"?
И еще, голубок, в США президент далеко не все решает.
Конгресс примет закон и все.
А у конгрессменов выборы скоро.
Им надо избирателей ублаготворить.
так что будут расею воспитывать по мере возможности со всей любовью.
А Трамп и не пикнет
popyas 30 июля 2018 | 23:52
nowyrusic: Американский избератель вобще незнает о вашем существовании!
sborisych 30 июля 2018 | 23:41
sadda:
Девушка, а вы уверены в том, что у Трампа компромата на Путина нет? Вы по меньшей мере наивны...