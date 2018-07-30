Дональд Трамп пообещал сохранить антироссийские санкции в их нынешнем виде

Ранее в Конгрессе США заявили о том, что готовы одобрить новые санкции против России еще до промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Как сообщил председатель комитета сената по внешним делам Боб Коркер, члены Сената обсудят санкции на различные сектора экономики России, а также подходы к суверенному долгу и другим областям» российской экономики.