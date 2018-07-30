Уполномоченный по правам человека в Ярославской области завтра едет в колонию №8
Туда переведен Евгений Макаров, который подвергся пыткам в колонии №1. Сергей Бабуркин намерен разобраться в ситуации с голодовкой части заключенных, требующих льготных условий содержания. Как сообщила ранее пресс-служба областного управления ФСИН, группа осужденных подала заявления об отказе от приема пищи. Как заявил «Эху Москвы» сам Бабуркин, жалобы носят бытовой характер, речи о применении физической силы или спецсредств, не идет. Омбудсмену не известно, есть ли в этой группе Макаров
Комментарии2
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patrikk_1 30 июля 2018 | 23:21
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области завтра едет в колонию №8...
Надеюсь не с пустыми руками? Надеюсь ума хватило затариться спиртом, анашой, СИМ-картами, чаем, халвой, конфетами, салом, чесноком, колбасой, всякими безрецептурными лекарствами, типа валидолом, корвалолом, нош-пой?..
jetsam 30 июля 2018 | 23:54
@завтра едет в колонию@
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Едут, едут по Берлину
Наши казаки.
--- (с) Музыка: Дм. и Дан. Покрасс Слова: Цезарь Солодарь *
@Омбудсмену не известно, есть ли в этой группе Макаров @
как в анеке "а по телефону не пробовали звонить?"