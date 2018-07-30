Уполномоченный по правам человека в Ярославской области завтра едет в колонию №8...

Туда переведен Евгений Макаров, который подвергся пыткам в колонии №1. Сергей Бабуркин намерен разобраться в ситуации с голодовкой части заключенных, требующих льготных условий содержания. Как сообщила ранее пресс-служба областного управления ФСИН, группа осужденных подала заявления об отказе от приема пищи. Как заявил «Эху Москвы» сам Бабуркин, жалобы носят бытовой характер, речи о применении физической силы или спецсредств, не идет. Омбудсмену не известно, есть ли в этой группе Макаров