Z Архив новостей новости
5 16 6 1919
23:00, 30 июля 2018

Участников акции Pussy Riot на финале ЧМ по футболу снова задержали

Это произошло на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток административного ареста. Как сообщается в  ФБ  группы, на этот раз всех четверых обвиняют в  проведении несанкционированной акции. Задержанных доставили в ОВД «Лужники, где они останутся до утра.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gordy 30 июля 2018 | 23:05

А за что же они уже отсидели?

ltvjrhfn2 30 июля 2018 | 23:23

потому что 37-й год.

serhio_25__ 30 июля 2018 | 23:14

Лучше передайте их рязанским казакам, пусть они делом займутся и выпорют их, а то они от безделья иже дебильные сайты в интернет хотят создавать.

dictvena 30 июля 2018 | 23:20

serhio_25__: А как с российскими законами? Или казакам можно нарушать наши законы?

serhio_25__ 30 июля 2018 | 23:22

dictvena: Какие законы нарушили казаки?

pavelmistery 30 июля 2018 | 23:33

serhio_25__: Вы же написали "пусть они делом займутся и выпорют их", а это статья 330 ук рф, самоуправство.

serhio_25__ 30 июля 2018 | 23:35

pavelmistery: Какое самоуправство, если все по закону божьему? Вы вообще в курсе, что такое шутка?

pavelmistery 30 июля 2018 | 23:39

serhio_25__: А вы знаете, что за подобные шуточки некоторых посадили по статье "экстремизм"? Впрочем,ничего нового :)

begly_ 30 июля 2018 | 23:40

Данко 1 отсутствует в обсуждении. Видать тоже стыдится выходок этих pussek.

putn_pnh 30 июля 2018 | 23:43

serhio_25__: СиРожа, тебя казакам отдадут.

parasuk_ 30 июля 2018 | 23:16

За оскорбление чувств болельщиков полагается швабра в заднице. Впрочем, пусирашки к такому привыкшие :)

malinanti 30 июля 2018 | 23:29

parasuk_: Не, лучше им курку в причинное место, свежеразмороженную.
Ихняя страсть.
Потекут от истомы.
Все четверо.

vea4ek 30 июля 2018 | 23:23

Про енти страсти будут каждые 15 минут рассказывать?

boldu1n 30 июля 2018 | 23:23

Они же сильно хотели внимания, вот и получили...

begly_ 30 июля 2018 | 23:25

Так и чешутся ихние pussy., так и ищут кочергу по длиннее или дрын посучковатей, чтобы им прошебуршили, прочухали, прошорошили... Да так, чтобы мороженая курица влетела, ни складывая крыльев.

pavelmistery 30 июля 2018 | 23:36

Обычный беспредел, ничего удивительного для путинской России...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 26 июля Поздравить…

5 275 6 5173 26.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа» В реестр будут включать сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности и придерживающихся «радикального западничества»...

5 83 6 5135
Новости

Рязанские казаки намерены создать всероссийский реестр «врагов народа» Об этом в своем блоге на сайте издания «7х7» сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов…

5 141 6 9204
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 286 6 22800 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 90 6 7824 07:52
Kрепрессии, память, события
Новости

Вице-премьер правительства Борисов: ВС России не стремятся закупать танки «Армата» и новые БТРы из-за их дороговизны По словам Борисова, на модернизацию старой техники, нужно меньше средств, это позволяет экономить бюджетные деньги…

5 73 6 6477
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12476 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 122 6 13469 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7660 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33562 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Рязанские казаки собираются создать реестр «врагов народа» В реестр рязанские казаки намерены включать «сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества»...

5 55 6 6424 14:54
Kрязань, казаки, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 81 6 9749 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7818 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7075 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 56 6 7034 10:24
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11168 25.07
Kчечня, языки, мнения

Популярное за неделю

Новости

Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению его слова о финансировании Эха Москвы По словам Венедиктова, выяснилось, что радиостанция кредитуется Газпром-банком с двузначным процентом, о чем миноритарии, которых главный редактор представлял в совете директоров, ничего не знали…

5 72 6 19559
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 86 6 150875 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 61 6 14587 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 309 6 450154 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 240 6 113255 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7149356
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3593096

Сегодня в эфире