Участников акции Pussy Riot на финале ЧМ по футболу снова задержали

Это произошло на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток административного ареста. Как сообщается в ФБ группы, на этот раз всех четверых обвиняют в проведении несанкционированной акции. Задержанных доставили в ОВД «Лужники, где они останутся до утра.