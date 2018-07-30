Участников акции Pussy Riot на финале ЧМ по футболу снова задержали
Это произошло на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток административного ареста. Как сообщается в ФБ группы, на этот раз всех четверых обвиняют в проведении несанкционированной акции. Задержанных доставили в ОВД «Лужники, где они останутся до утра.
Комментарии16
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gordy 30 июля 2018 | 23:05
А за что же они уже отсидели?
ltvjrhfn2 30 июля 2018 | 23:23
потому что 37-й год.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 23:14
Лучше передайте их рязанским казакам, пусть они делом займутся и выпорют их, а то они от безделья иже дебильные сайты в интернет хотят создавать.
dictvena 30 июля 2018 | 23:20
serhio_25__: А как с российскими законами? Или казакам можно нарушать наши законы?
serhio_25__ 30 июля 2018 | 23:22
dictvena: Какие законы нарушили казаки?
pavelmistery 30 июля 2018 | 23:33
serhio_25__: Вы же написали "пусть они делом займутся и выпорют их", а это статья 330 ук рф, самоуправство.
serhio_25__ 30 июля 2018 | 23:35
pavelmistery: Какое самоуправство, если все по закону божьему? Вы вообще в курсе, что такое шутка?
pavelmistery 30 июля 2018 | 23:39
serhio_25__: А вы знаете, что за подобные шуточки некоторых посадили по статье "экстремизм"? Впрочем,ничего нового :)
begly_ 30 июля 2018 | 23:40
Данко 1 отсутствует в обсуждении. Видать тоже стыдится выходок этих pussek.
putn_pnh 30 июля 2018 | 23:43
serhio_25__: СиРожа, тебя казакам отдадут.
parasuk_ 30 июля 2018 | 23:16
За оскорбление чувств болельщиков полагается швабра в заднице. Впрочем, пусирашки к такому привыкшие :)
malinanti 30 июля 2018 | 23:29
parasuk_: Не, лучше им курку в причинное место, свежеразмороженную.
Ихняя страсть.
Потекут от истомы.
Все четверо.
vea4ek 30 июля 2018 | 23:23
Про енти страсти будут каждые 15 минут рассказывать?
boldu1n 30 июля 2018 | 23:23
Они же сильно хотели внимания, вот и получили...
begly_ 30 июля 2018 | 23:25
Так и чешутся ихние pussy., так и ищут кочергу по длиннее или дрын посучковатей, чтобы им прошебуршили, прочухали, прошорошили... Да так, чтобы мороженая курица влетела, ни складывая крыльев.
pavelmistery 30 июля 2018 | 23:36
Обычный беспредел, ничего удивительного для путинской России...