Омбудсмен Бабуркин посетит ярославскую колонию, чтобы разобраться с ситуацией заключенных, объявивших голодовку

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин посетит ярославскую колонию, чтобы разобраться с ситуацией заключенных, объявивших голодовку. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я съезжу завтра в колонию, чтобы прояснить ситуацию по сообщению о голодовке», — сказал С.Бабуркин.

Омбудсмен пояснил, что информация о голодовке появилась на сайте УФСИН по Ярославской области, где было сказано, что «часть осужденных, находящихся в едином помещении камерного типа сделали заявление об отказе от пищи в поддержку своих требований о льготном условии содержания». С.Бабуркин отметил, что данная формулировка вызывает у него вопросы.

Он также отметил, что прокурор, которого в подобных ситуациях должны информировать, уже посетил колонию.

С.Бабуркин сказал, что осужденные прибегают к подобным практикам, когда «выдвигают те или иные требования и для усиления этих требований заявляют об отказе от пищи». По его словам, «вопросы эти разрешались».