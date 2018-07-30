Мессенджер Телеграм в последние часы работает с перебоями по всему миру, в том числе и в России
Об этом сообщается на странице сервиса DownDetector. Сбой произошел около 8 вечера, с проблемами в основном сталкиваются европейские пользователи. Чаще всего они жалуются на невозможность подключения к мессенджеру и невозможность отправки и получения сообщений.
Комментарии7
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fresh_breeze 30 июля 2018 | 22:38
Не слышу гомерический смех в адрес Роскомнадзора. Или уже не смешно?
mews Михаил Степанцов 30 июля 2018 | 23:03
fresh_breeze, а при чем тут РКН, если сбои якобы по всему миру? РКН уже давно забил на блокировку, для галочки оставил какое-то количество IP заблокированными и всё.
fresh_breeze 30 июля 2018 | 23:10
mews:
Я не пользуюсь этим мессенжером, деталей не знаю.
Но помню, что вскоре после начала блокировок Телеграма возникли проблемы у многих из тех, кого смеющийся П. Дуров предлагал использовать для обхода блокировок.
Вообще, могу предположить, что когда РКН с наскока не смог отключить Телеграм на территории России полностью, он мог позвать для решения этой задачи специалистов, не один же Дуров шарит в таких делах.
Прошло немного времени и работа тех специалистов начинает приносить свои плоды. Это как гипотеза.
old44 30 июля 2018 | 23:17
fresh_breeze: "Прошло немного времени и работа тех специалистов начинает приносить свои плоды" - обрушить мессенджр по всему миру это плоды ? это повод нарваться на судебный иск
fresh_breeze 30 июля 2018 | 23:29
old44:
Ничего не будет. Дуров не выполнил требования РКН, тот начал принимать меры. Если мессенжер накроется и за пределами России, виноват будет Дуров, с него и спрос.
sva1 30 июля 2018 | 22:50
Нормально работает, без всяких перебоев.
mews Михаил Степанцов 30 июля 2018 | 23:01
Сейчас специально проверил (у меня телефон не подключен к инету постоянно). Всё работает. Днем тоже всё работало.