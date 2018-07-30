Минобороны объявило закрытый аукцион на закупку 2500 ведомственных наград
Минобороны объявило закрытый аукцион на закупку 2500 ведомственных наград, в том числе медалей «Участнику военной операции». Как сообщается на портале госзакупок, максимальная цена госконтракта составляет почти 10 миллионов рублей и исполнителя выберут 27 августа. Среди списка наград также есть медали: «За службу в национальном центре управления обороной Российской Федерации», «100 лет военной торговле», «За усердие в обеспечении безопасности дорожного движения» – в общей сложности, 21 вид медалей.
Комментарии9
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kir_pich_101 30 июля 2018 | 22:41
Больше наград хороших и разных!
Слава Путингу!
Расея Вперде!
За Свободную Сирию!
На Дальних Подступах!
Космонавт - друг демонстранта!
danko1 30 июля 2018 | 22:55
kir_pich_101: По 4 тысячи рублей штамповка железная.
Хорошо попилят на наградах, которые при бандитском режиме Путина позором и черной меткой можно считать.
asokol 30 июля 2018 | 22:58
«За усердие»
Это за то, что усераются?
post_v 30 июля 2018 | 23:02
danko1: asokol:
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а в перечне нет медали "За отличие при мытье сортиров Министерства Обороны" ?
danko1 30 июля 2018 | 23:05
post_v: Есть, наверное, но только с другим названием.
sparky 30 июля 2018 | 23:15
post_v: Я бы еще предложил орден: "За правильный выбор финансово гениальной жены" с оплатой ордена получателем в 6й степени рублей в десятичной системе.
danko1 30 июля 2018 | 22:43
Особо ценные награды будут ворам в МО вручать, кто миллиардами ворует?
И что, бандит-узурпатор новую войну задумал, чтобы рейтинг поднять и от пенсионной реформы отвлечь?
От этой мрази, которую Войнович сумасшедшим назвал, всего ждать можно.
jetsam 30 июля 2018 | 22:50
медаль Карлос 1,2,3 степени
орден су-800м
медаль CSGO.T
медаль CSGO.CT
sparky 30 июля 2018 | 22:56
Работает фантазия у наградного отдела.
Можно еще предложить:
За правильную чистку сапог.
За отличный пошив мундиров.
И наконец:
За творческое придумывание военных наград.