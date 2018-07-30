Минобороны объявило закрытый аукцион на закупку 2500 ведомственных наград, в том числе медалей «Участнику военной операции». Как сообщается на портале госзакупок, максимальная цена госконтракта составляет почти 10 миллионов рублей и исполнителя выберут 27 августа. Среди списка наград также есть медали: «За службу в национальном центре управления обороной Российской Федерации», «100 лет военной торговле», «За усердие в обеспечении безопасности дорожного движения» – в общей сложности, 21 вид медалей.