"Дональд Трамп подтвердил, что все антироссийские санкции останутся в силе"

При этом президент США уточнил, что ждет, когда европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам. По его словам, Вашингтон ведет переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят европейцы, чтобы Штаты могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы.