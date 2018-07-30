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22:31, 30 июля 2018

Дональд Трамп подтвердил, что все антироссийские санкции останутся в  силе

При этом президент США уточнил, что ждет, когда европейские партнеры представят конкурирующие с  Россией проекты по  газопроводам. По его словам, Вашингтон ведет переговоры с  ЕС  о создании от 9 до 11 портов, за  которые заплатят европейцы, чтобы Штаты могли поставлять сжиженный газ в  разные части Европы.

Комментарии

16

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begly_ 30 июля 2018 | 22:37

Мы и в себе газ в Европу готовы доставить., нам только заплатите за трансатлантический перелет.

patrikk_1 30 июля 2018 | 22:44

Вашингтон ведет переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят европейцы, чтобы Штаты могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы...

Чертовски выгодное предложение.

nowyrusic 30 июля 2018 | 22:51

patrikk_1: Абсолютно выгодное.
Если ты не хочешь зависеть от врага, то за это нужно платить.
Или нужно ложиться под врага и безропотно принимать то, что он с тобой сделает.
А получать прибыль от торговли с врагом и надеятьсЯ при этом на защиту друга .....
не выйдет - сказал Трамп.
Хотите безопасности и защиты ? Платите.

kondrat_vlad 30 июля 2018 | 22:58

nowyrusic: Трамп наведи порядок в России, слишком уж много всякого быдла развелось, и все ЖКХ можно было бы в Гуантанамо скопом.

mordechay_blinchikof 30 июля 2018 | 23:05

patrikk_1: Чертовски выгодное предложение.

"Газпром", отрезанный от международных рынков капитала в результате газового спора с Украиной, обратился к пенсионным накоплениям россиян накануне крупных выплат по внешнему долгу.
Во вторник компания второй раз с начала года вышла на российский долговой рынок и заняла 40 млрд рублей. Инвесторам было предложено 3 выпуска облигаций - 15-летние на 10 млрд рублей и два транша 30-летних бумаг по 15 млрд рублей каждый.
Крупные западные инвесторы фактически проигнорировали размещение. "Дочки" европейских банков выкупили 3-4% бумаг (вложив не более 1 млрд рублей), сообщил ТАСС Эдуард Джабаров - директор отдела российского долгового рынка Sberbank CIB, который выступал организатором выпуска.

mordechay_blinchikof 30 июля 2018 | 23:07

Почти всю сумму - около 32 млрд рублей - "Газпром" одолжил из пенсионных накоплений россиян. 80% облигаций, по словам Джабарова, скупили управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.
На эти деньги изначально делал ставку "Газпром". "Мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта", - сообщил Джабаров.
"Фактически весь апрель и май рынок был закрыт, в июне в основном банки размещались. Поэтому те пенсионные деньги, которые инвестировались в ОФЗ и на депозиты, мигрировали в эти выпуски "Газпрома", - добавил он.
Средства понадобились газовой монополии накануне крупных выплат по внешнему долгу, напоминает Bloomberg.

mordechay_blinchikof 30 июля 2018 | 23:09

В среду, 25 июля, компании нужно погасить займ на 900 млн евро (1,05 млрд долларов). Полученные от размещения средства (544 млн евро по курсу) могут покрыть 60% необходимой суммы.
Изначально "Газпром" намеревался рефинансировать этот долг на Западе: на июнь было запланировано размещение еврооблигаций в британских фунтах. Но его пришлось отменить из-за решения Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" заплатить 2,6 млрд долларов "Нафтогазу Украины".
После того, как активы "Газпрома" были арестованы в Швейцарии и Нидерландах и аналогичное разрешение дал Высокий суд Лондона, возник риск, что средства, которые привлечет "Газпром", сразу же будут заморожены, объяснял ранее источник "Интерфакса", близкий к компании.
Вариантов занять за рубежом у "Газпрома" сейчас нет, сказал Bloomberg управляющий директор по брокерским операциям Septem Capital в Москве Игорь Лаухин: "Угроза санкций и общая геополитика не дают возможности привлекать (деньги) на внешнем рынке".
В результате под ударом оказался рекордный в истории "Газпрома" план внешних займов, за счет которых холдинг намеревался финансировать строительство трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины(c):

bozk 30 июля 2018 | 22:38

Санкции в обмен на газ. Ну Трамп и торгаш

navsegda 30 июля 2018 | 22:41

bozk: просто так только мухи женятся

satttana_perrrkele 30 июля 2018 | 22:46

ТрампНАШ!!!
За Путина,за Ротенбергов, за яйца и виолончели!

kondrat_vlad 30 июля 2018 | 23:02

satttana_perrrkele: Трамп наведи порядок Думу можно было бы пригласить в Гуантанамо на профилактические беседы! Можешь ведь...

fresh_breeze 30 июля 2018 | 22:50

"Дональд Трамп подтвердил, что все антироссийские санкции останутся в силе"
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Санкции это плохо, спору нет, но уж лучше с ними, чем без них и с той житухой, что была в 1990-х, когда в России угорал от смеха только один человек, да и то попанаехавший в Кремль Б. Клинтон.
Что ему тогда сказал ЕБН, неизвестно. Наверное, поведал, как живут дорогие россияне, стараниями в том числе наших американских друзей.

kondrat_vlad 30 июля 2018 | 23:05

fresh_breeze: Без сомнения санкции во многом помогли. Триллионный Пенсионный Фонд путинцы сожрали за один год.
Только в одном лучше, больше виоленчелистов появилось..

testmeter 30 июля 2018 | 23:06

fresh_breeze: "Санкции это плохо, спору нет" /// Ты ж говорило недавно, что животворные санкции - только на пользу.
"уж лучше с ними, чем без них и с той житухой, что была в 1990-х" ///
В 90-е проводились серьезные реформы, действие которых привело к росту экономики и благосостояния в 2000-е при Тупине, который ровно ничего для этого не сделал, но успехи приписывают ему. Ничё, скоро ты с санкциями и Путиным вспомнишь 80-е с талонами на туалетную бумагу и километровыми очередями за молоком.

fresh_breeze 30 июля 2018 | 23:17

testmeter:

"В 90-е проводились серьезные реформы, действие которых привело к росту экономики и благосостояния в 2000-е при Тупине"
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Помню эти реформы девяностых, как же их забудешь. Я бы их назвал: "Окончательное решение русского вопроса".

fischman 30 июля 2018 | 23:04

Х@уйло опять всех переиграл? Ай, молодец!

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