Три человека погибли и шесть пострадали при столкновении вахтового автобуса и грузовика в Ростовской области
Как передает ТАСС, по предварительным данным, водитель КамАза врезался с микроавтобусом, который перевозил рабочих с полей. Пострадавшие доставлены для медосмотра в Аксайскую Центральную районную больницу.
Комментарии1
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patrikk_1 30 июля 2018 | 22:41
Три человека погибли и шесть пострадали при столкновении вахтового автобуса и грузовика в Ростовской области...
Блин, как жалко людей. Уставшие, они ехали с работы домой и попали в аварию.