Петра Верзилова и трех девушек из Pussy Riot обвиняют в проведении массового мероприятия без согласования
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и трех девушек из Pussy Riot обвиняют в проведении массового мероприятия без предварительного согласования. Сегодня на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток административного ареста за акцию на финале ЧМ по футболу, всех четверых снова задержали и доставили в ОВД «Лужники». Здесь они будут находиться до утра. По новому обвинению им грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административные аресты на срок до 10 суток. 15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финального матча ЧМ между командами Франции и Хорватии. После этого они получили по 15 суток ареста и были оштрафованы за незаконное ношение формы.
Комментарии21
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patrikk_1 30 июля 2018 | 22:38
По новому обвинению им грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административные аресты на срок до 10 суток...
Замордуйте их административными арестами и штрафами.
gordy 30 июля 2018 | 22:45
"Петра Верзилова и трех девушек из Pussy Riot обвиняют в проведении массового мероприятия без согласования"
Ишь чего удумали?
kir_pich_101 30 июля 2018 | 22:45
patrikk_1: Правильно!
Это они подняли цены на бензин.
Это они поднимают пенсионный возраст.
Это они поднимают цены в магазинах.
Это они травят нас пальмовым маслом.
Это они поднимают цены на ЖКХ.
patrikk_1 30 июля 2018 | 22:47
kir_pich_101:
А кто этих грязных сифилитиков, обвиняет в ценах на бензин? Может хорваты?
kir_pich_101 30 июля 2018 | 22:50
patrikk_1: Так ты спец по венерическим заболеваниям или по ценам на бензин?
patrikk_1 30 июля 2018 | 22:59
kir_pich_101:
Какой-то ты тупой? Ты случайно не украинец?
raffal 30 июля 2018 | 23:11
patrikk_1: По новому обвинению им грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административные аресты на срок до 10 суток...
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На ходу выдумали?
Ст. 17.12.1 КоАП РФ
Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия
....влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия...
а по ст. 20.31. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, срок наказания закончился.
spb_aborigen 30 июля 2018 | 22:38
Мордор, не сдается. Мордор - мордует.
begly_ 30 июля 2018 | 22:39
Ни чо ни понал. Верзилов девушек ни по согласию, что ли..
hunterhead 30 июля 2018 | 22:58
begly_: "Ни чо ни понал. Верзилов девушек ни по согласию, что ли.."
А ты слышал, что в США негров линчуют, begly? :-D
begly_ 30 июля 2018 | 23:04
hunterhead:
Щур!
duremar 30 июля 2018 | 22:41
Огромная потеря для русской культуры и либеральной общественности
nnnmmm 30 июля 2018 | 22:43
Так этим сукам и надо.
vea4ek 30 июля 2018 | 22:44
Это просто именины сердца!
vea4ek 30 июля 2018 | 22:49
Эти алкоголицы всех там триппером перезаражают.)
hunterhead 30 июля 2018 | 23:01
vea4ek: "Эти алкоголицы всех там триппером перезаражают.)"
Тебя путенским триппером уже заразили - тебе уже не страшно, vea4ek...:-D
i_c_e 30 июля 2018 | 23:04
Совсем менты в отрыв пошли. Одни выпускают — следующие забирают. Дело не в «Петре Верзилове и трёх девушках из Pussy Riot» — им теперь сколько угодно народ держать в кутузке можно, просто открыв камеру на секунду в промежутке между вновь «назначенными судом» сроками?
Начинаешь понимать чеченцев, ментов режущих «по внезапно возникшему чувству неприязни» у Словацкого посольства.
agl 30 июля 2018 | 23:06
За одно нарушение два наказания. противоречит основным принципам права.
nitinol 30 июля 2018 | 23:34
agl: Не пойму, о каких таких приципах права в России вы говорите?
abborigen 30 июля 2018 | 23:08
четыре чела, это массовое мероприятие? Теперь родителям детей по одному выгуливать? тНадо многодетных предупредить...
sparky 30 июля 2018 | 23:21
abborigen: Если с одиночных пикетов забирали "за массовое мероприятие", то четверо - уже митинг с демонстрацией.