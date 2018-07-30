"Петра Верзилова и трех девушек из Pussy Riot обвиняют в проведении массового мероприятия без согласования"

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и трех девушек из Pussy Riot обвиняют в проведении массового мероприятия без предварительного согласования. Сегодня на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток административного ареста за акцию на финале ЧМ по футболу, всех четверых снова задержали и доставили в ОВД «Лужники». Здесь они будут находиться до утра. По новому обвинению им грозят штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административные аресты на срок до 10 суток. 15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финального матча ЧМ между командами Франции и Хорватии. После этого они получили по 15 суток ареста и были оштрафованы за незаконное ношение формы.