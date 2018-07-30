Пресс-секретарь главы Чечни считает, что МВД РФ возбудило дело против ГУП «Чеченфильм» из-за предубеждений
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов считает, что МВД России возбудило дело против ликвидированного в 2014 году ГУП «Чеченфильм» из-за предубеждений. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
В то же время он уточнил, что бюджетные деньги, которые киностудия «Чеченфильм» должна Минкультуры РФ, должны быть возвращены.
«Я удивлен тем, что в то время, когда Министерство культуры России просит принять меры к возврату денег пятью компаниями, и в числе лиц, которые имеют отношение к этим компаниям есть большие режиссеры, говорят только о «Чеченфильме» только потому, что есть слово «чечен» в названии этого фильма», — сказал А.Каримов.
Он также отметил, что не обнаружил «никаких следов» того, что глава Чечни Рамзан Кадыров давал согласие на включение его в попечительский совет «Чеченфильма».
Ранее МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников киностудии «Чеченфильм». Как сообщается, в 2011 году Минкультуры заключило с киностудией контракт на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. «Чеченфильм» не снял фильм и не вернул деньги. В 2014 году суд обязал кинокомпанию вернуть долг, однако она этого не сделала. В том же году «Чеченфильм» был ликвидирован.
Комментарии1
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sparky 30 июля 2018 | 23:01
Всего-то 20 лимонов стибрили, на приличные часики не хватит, а сразу "чечен-чечен". Другие вон чо, и то ничо.