Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению его слова о финансировании Эха Москвы...

Алексей Венедиктов намерен извиниться перед Владимиром Путиным за то, что публично подверг сомнению слова главы государства о финансировании «Эха Москвы». В эфире «Эха Москвы» Венедиктов подтвердил, что ушел из совета директоров радиостанции из-за «конфликта интересов». Представлять интересы миноритарных акционеров в совете будет его зам Екатерина Годлина.