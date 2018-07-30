Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению его слова о финансировании Эха Москвы
Алексей Венедиктов намерен извиниться перед Владимиром Путиным за то, что публично подверг сомнению слова главы государства о финансировании «Эха Москвы». В эфире «Эха Москвы» Венедиктов подтвердил, что ушел из совета директоров радиостанции из-за «конфликта интересов». Представлять интересы миноритарных акционеров в совете будет его зам Екатерина Годлина.
Комментарии18
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ura_123 30 июля 2018 | 22:12
Ловкая подстава газпромовских...
oo0oo 30 июля 2018 | 22:16
Госфинансирование Эха Москвы следует немедленно прекратить. Это позор и предательство в отношении России.
patrikk_1 30 июля 2018 | 22:18
Венедиктов намерен извиниться перед Путиным за то, что публично подверг сомнению его слова о финансировании Эха Москвы...
Только чур не мямлить извинения под нос, просить прощения на стадионе по-кадыровски, произносить слова чётко, громко и членораздельно, чтобы потом Лёня Гозман не написал, что этот ролик фальшивка.
mordechay_blinchikof 30 июля 2018 | 22:33
patrikk_1: произносить слова чётко, громко и членораздельно
проснись! проснись! ты не в казарме!
danko1 30 июля 2018 | 22:19
А стоит ли извиняться перед тем, кто 18 лет нагло врет, а потом, когда сам своё враньё разоблачает. даже не извиняется перед россиянами.
Достаточно того, что ААВ публично заявил об этом.
patrikk_1 30 июля 2018 | 22:26
danko1:
А стоит ли извиняться за враньё человеку, кто 20 лет говорит только правду?
sovapoliarnaia 30 июля 2018 | 22:55
oo0oo: Ты,очко,эту Россию даже на карте не найдёшь,а всё туда же,пайку отрабатывать)))))
socialism 30 июля 2018 | 23:33
sovapoliarnaia: "Россию даже на карте не найдёшь"
Нет, он прав. Зачем государство финансирует эхо не Москвы?
lenin3 30 июля 2018 | 22:14
На коленях и бья поклоны будет извиняться? Борода думал,что трепаться почём зря может вечно.Свобода кончилась,Веня,скоро станешь Соловьёвым...
vilingrad 30 июля 2018 | 22:19
Вот пришли и за Эхом...
mozhem_povtorit 30 июля 2018 | 22:20
Решил подлизнуть хозяину-Путину. Будто это новость, что ЭМ контроллируется кремлем.
rusof_ob 30 июля 2018 | 22:22
То есть, сцарю мало, что кучерявый вылизывает ему анус 24 часа в сутки? Хочет, чтобы тот перед ним еще и извинялся.
sidoroventucascz 30 июля 2018 | 22:23
Простите,а кто такая эта г-жа Годлина? Которая теперь будет представлять аж всех миноритарных (т.е., негосударственных, представляющих коллектив) акционеров "Эха". (Кстати, а их спросили?) Только не говорите, что зам. Венедиктова. Редкая птица на "Эхе" (включая, кажется, и пресловутую Рябцеву) не побывала его замом. Мне кажется, слушатели имеют право знать взгляды г-жи Годлиной на свободу слова, на отношения между Отечеством и Его превосходительством. Даёшь интервью с новым членом совета директоров "Эха Москвы"!
nehoroshiy 30 июля 2018 | 22:29
Какой конфуз. Уберите от Венедиктова пистолеты, если он не в курсе, что конфликт интересов -это панацея от бедности чиновников.
amebix 30 июля 2018 | 22:44
Ну а чё, ЭМ громоотвод, выпустить пар. Но в целом видно, что по большому счёту вся эта тусовка политическая, ну или околополитическая сплошь и рядом кореша и подельники, я вот не вижу разницы между так называемыми российскими либералами и российскими типа консерваторами, одного поля ягоды. Многие друг друга знают, здороваются, общаются, обмениваются половыми партнёрами и партнёршами. Верить их словам довольно глупо) Так, чисто поглумиться над ними можно)
fresh_breeze 30 июля 2018 | 22:58
"В эфире «Эха Москвы» Венедиктов подтвердил, что ушел из совета директоров радиостанции из-за «конфликта интересов». "
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В Совете директоров нужен эффективный менеджер, а Венедиктов журналист, это не его профиль.
От неназванного источника (пожелавшего остаться неизвестным) пришло сообщение, что на это место в Кремле рассматривают кандидатуру Пригожина.
Вот было бы здорово, мне на Арбат сподручнее добираться, чем в Питер ездить вахтовым методом, ходить к Неве умываться, спать на матрасе и всё такое.
Ну и с Пригожиным у "Эха" финансовые дела сразу поправятся, он вон за прошлый год сколько заработал, каждый позавидует.
Одним словом, думайте там, а то прогорите.
sovapoliarnaia 30 июля 2018 | 23:03
Вряд ли "Эхо" будут трогать в ближайшем будущем.1) нужен "громоотвод" 2)самодержцу и его кукловодам надо иметь хоть какое-то представление,что думает народ,а не ватноголовые телепузики. А то ведь,вдруг случится такое,что и росгвардия с огнемётами не поспеет....
socialism 30 июля 2018 | 23:31
sovapoliarnaia: "представление, что думает народ"
Какой народ? Из пятой колонны, что целиком умещается на одной площади?