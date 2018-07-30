Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить госзащиту заключенному Евгению Макарову
Есть основания, что его могут убить, — сказала она в интервью «Эху Москвы».
Пока Следственный комитет на заявление не ответил.
Часть заключенных ярославской колонии №8, куда переведен пострадавший от пыток в колонии №1 Евгений Макаров, объявили голодовку. Как сообщает региональное управление ФСИН, осужденные требуют льготных условий отбывания наказания. В колонию направлена комиссия УФСИН по региону, представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам человека в Ярославской области, а также ОНК.
Комментарии3
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cmacuk_kaymckuu 30 июля 2018 | 22:10
осужденные требуют льготных условий отбывания наказания\\\
Бабу и ЭхоМосквы?
Хлеба и зрелищ?
Это уже было в истории.
patrikk_1 30 июля 2018 | 22:21
Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить госзащиту заключенному Евгению Макарову...
Ага, госзащиту и талон на усиленное питание?
abuvgrobu 30 июля 2018 | 22:25
Напаскудила, малому жизнь испоганила, сама сбежала, а теперь просит предоставить она.. Хер у мужа будешь просить предоставить, свиноматка..