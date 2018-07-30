Адвокат Ирина Бирюкова просит предоставить госзащиту заключенному Евгению Макарову...

Есть основания, что его могут убить, — сказала она в интервью «Эху Москвы».

Пока Следственный комитет на заявление не ответил.

Часть заключенных ярославской колонии №8, куда переведен пострадавший от пыток в колонии №1 Евгений Макаров, объявили голодовку. Как сообщает региональное управление ФСИН, осужденные требуют льготных условий отбывания наказания. В колонию направлена комиссия УФСИН по региону, представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам человека в Ярославской области, а также ОНК.