Тверской суд Москвы арестовал 17-летнего выходца из Чечни, напавшего на полицейского у посольства Словакии

Инцидент произошел в минувшую пятницу: пострадавшего госпитализировали с множественными ножевыми ранениями.

Чеченскому подростку предъявили обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и арестовали на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс». Заседание Тверского суда по мере пресечения прошло в закрытом режиме из-за того, что обвиняемый еще не достиг совершеннолетия.

В сообщении на сайте Следственного комитета говорится, что в ходе допроса молодой человек объяснил нападение «внезапно возникшими личными неприязненными отношениями» к полицейскому. По данным источников «Ленты.ру», подросток рассказал, что два месяца назад его избили сотрудники патрульно-постовой службы. После этого он захотел отомстить. У молодого человека изъяли переписку, в которой он говорил, что не знает, как найти обидчиков, поэтому собирается убить любого полицейского. В отношении обвиняемого собираются провести психиатрическую экспертизу.

По данным телеграм-канала Mash, подросток планировал нападение заранее. В день атаки он опубликовал в своем инстаграме видео, в котором сказал, что решил убить полицейского.