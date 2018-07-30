Издателя Медиазоны Петра Верзилова и трех участниц Pussy Riot снова задержали
Издателя Медиазоны Петра Верзилова и трех участниц Pussy Riot, отбывавших 15 суток за акцию на финале чемпионата мира по футболу, снова задержали. Как сообщил «Эху Москвы» Петр Верзилов, их везут в ОВД Лужники. В ОВД Лужники задержанным сообщили, что они останутся здесь на ночь для проведения с утра неких следственных действий. Каких именно – им не уточнили.
Комментарии6
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cmacuk_kaymckuu 30 июля 2018 | 22:07
Жаль, что отменил кто-то гильотину в рашке.
vlad_sabbath 30 июля 2018 | 22:19
cmacuk_kaymckuu: Ну да, паре-тройке ментовских начальничков бошки-то поотсечь - глядишь, беспредел полицаев пошел бы на убыль..
begly_ 30 июля 2018 | 22:21
cmacuk_kaymckuu:
Электро стульчак ни подойдет? Может на прокат в каком либо из штатов возьмете?
begly_ 30 июля 2018 | 22:16
Представляю.., если бы в США кто либо на поле выскочил козлами... Ни про менторскую форму в данном случае будет сказано.
abuvgrobu 30 июля 2018 | 22:22
Правильно-правильно.. Сделайте им жизнь веселой и очень неспокойной. Они ж такой хотели, верно ?..
income 30 июля 2018 | 22:39
Интересно же посмотреть, что делают настоящие экстремисты, террористы и прочие преступники, пока полиция занимается Pussy Riot. Это ли не следственный эксперимент! Т.е. следственные действия, как кажется, начались с вечера.