Издателя Медиазоны Петра Верзилова и трех участниц Pussy Riot снова задержали

Издателя Медиазоны Петра Верзилова и трех участниц Pussy Riot, отбывавших 15 суток за акцию на финале чемпионата мира по футболу, снова задержали. Как сообщил «Эху Москвы» Петр Верзилов, их везут в ОВД Лужники. В ОВД Лужники задержанным сообщили, что они останутся здесь на ночь для проведения с утра неких следственных действий. Каких именно – им не уточнили.