Парламент Франции запретил использование мобильных телефонов в начальных и средних классах общеобразовательных школ
Парламент Франции запретил использование мобильных телефонов и других средств связи в начальных и средних классах общеобразовательных школ. Исключение составят случаи, когда смартфоны используются в образовательных целях. Как сообщают Бэ-эф-эм, запретительные нормы касаются не только учеников, но и учителей, и вступят в силу уже в сентябре. Предложение запретить мобильные телефоны в школах было одним из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона, ставшего президентом в мае прошлого года.
Комментарии3
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ruthenocene 30 июля 2018 | 21:37
Ну и молодцы!
ara_1 30 июля 2018 | 21:50
Так держать!
Идиоты... Данное "решение правительства"- прямое следствие олевения и централизации Власти. Парламенту, В ПРИНЦИПЕ, не должно быть дела до "использования телефонов в школах"..
olgalevtova 30 июля 2018 | 22:02
а зачем запрещать?