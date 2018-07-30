Парламент Франции запретил использование мобильных телефонов в начальных и средних классах общеобразовательных школ

Парламент Франции запретил использование мобильных телефонов и других средств связи в начальных и средних классах общеобразовательных школ. Исключение составят случаи, когда смартфоны используются в образовательных целях. Как сообщают Бэ-эф-эм, запретительные нормы касаются не только учеников, но и учителей, и вступят в силу уже в сентябре. Предложение запретить мобильные телефоны в школах было одним из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона, ставшего президентом в мае прошлого года.