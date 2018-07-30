Власти Дагестана отказались финансировать футбольный клуб «Анжи»
Об этом сообщает портал «Спорт24.ру» со ссылкой на письмо Минфина республики. В июне футбольный клуб запросил у ведомства финансовую помощь в размере 300 миллионов рублей. Руководство клуба тогда заявило, что, в противном случае, участие Анжи в чемпионате России может быть прекращено. Как заявил РИА гендиректор клуба Олег Флегонтов, задолженность Анжи составляет 250 миллионов рублей, футболисты не получают зарплату уже 4 месяца. В прошлом сезоне Анжи выбыл из премьер-лиги, однако команде удалось остаться в РПФЛ благодаря расформированию пермского «Анкара».
Комментарии7
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cattt 30 июля 2018 | 21:43
Давно пора выбросить всех нахлебников от спорта .
igorrrpadlowitchs 30 июля 2018 | 21:47
cattt: дэнги давай, дэнги!
romantik56 30 июля 2018 | 21:44
Шабашники побегут оттуда широкими шагами в поисках лучшей доли...
hz6691 30 июля 2018 | 21:47
На всех газпромов не хватает.
malanoff 30 июля 2018 | 21:49
Скоро в России останутся только три футбольных клуба : Зенит , ЦСКА и Локомотив. За ними стоит государственный бюджет.
lenin3 30 июля 2018 | 22:01
malanoff: ЦСКА-частный клуб.Так что-минус один ещё.Скорее,плюс Спартак и Динамо...
kp6ic 30 июля 2018 | 21:53
почему нет? налоги подняли, пенсионный возраст подняли. думаю, лишние деньги у властей должны быть.