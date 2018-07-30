Власти Дагестана отказались финансировать футбольный клуб «Анжи»

Об этом сообщает портал «Спорт24.ру» со ссылкой на письмо Минфина республики. В июне футбольный клуб запросил у ведомства финансовую помощь в размере 300 миллионов рублей. Руководство клуба тогда заявило, что, в противном случае, участие Анжи в чемпионате России может быть прекращено. Как заявил РИА гендиректор клуба Олег Флегонтов, задолженность Анжи составляет 250 миллионов рублей, футболисты не получают зарплату уже 4 месяца. В прошлом сезоне Анжи выбыл из премьер-лиги, однако команде удалось остаться в РПФЛ благодаря расформированию пермского «Анкара».