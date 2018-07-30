Суд в Москве продлил до 72 часов срок задержания трем сестрам, обвиняемым в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Останкинского суда, рассмотрение вопроса о мере пресечения проходило в закрытом режиме, так как одна из сестер несовершеннолетняя. Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами было обнаружено вечером 27 июля. На допросе девушки признали вину и сообщили, что отец долгое время истязал их и причинял моральные страдания.