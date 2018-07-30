Издателя Медиазоны и трех участниц Pussy Riot, задержанных на выходе из спецприемника, оставляют в ОВД Лужники до утра
Издателя Медиазоны и трех участниц Pussy Riot, задержанных на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток административного ареста за акцию на финале чемпионата мира по футболу, оставляют в ОВД Лужники до утра. Причины задержания им не сообщили. В полиции говорят, что задержанным утром предстоят некие следственные действия.
Комментарии12
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cattt 30 июля 2018 | 21:40
Выпендриваются менты, лишний раз показывают кто в доме хозяин.
patrikk_1 30 июля 2018 | 21:43
Издателя Медиазоны и трех участниц Pussy Riot, задержанных на выходе из спецприемника, оставляют в ОВД Лужники до утра...
Наверное ещё на 15 суток пристраивают, за какое-то другое административное правонарушение. Жидобандеровскую мразь нужно давить всеми доступными средствами, не выходя за рамки закона.
igorrrpadlowitchs 30 июля 2018 | 21:57
patrikk_1: что-то я не слышал в законах про 'жидобандеровскую мразь' . С таким же успехом , тогда можно давить патрико- ватную мразь!
parasuk_ 30 июля 2018 | 22:01
igorrrpadlowitchs: А вы развивайте кругозор. Теперь уже официально выкрикивание лозунга "слава украинде" считается чем-то неприличным, ну как громко испортить воздух за обеденным столом, и потом приходится долго извиняться и платить штрафы.
patrikk_1 30 июля 2018 | 22:02
igorrrpadlowitchs:
А ты думаешь мне мало тут угрожают? Я хотя бы призываю не выходить за рамки закона, а меня обещают повесить на фонарном столбе, выпустить кишки, закопать живьём в землю...
tom_tom 30 июля 2018 | 21:47
Следственный комитет РФ выпустил каталог материалов разрешенных для лайков и ретвитов. Ознакомиться с каталогом можно в любом отделении ФСБ. При себе иметь удостоверение личности, смену теплого белья и рабочие рукавицы.
Гггг....
igorrrpadlowitchs 30 июля 2018 | 22:00
cattt: начался, как всегда ментовский беспредел ! Вот поэтрму, когда с ментазаврами, случается, что- то трагичное нормальные люди радуются! И так будет всегда, пока в погонах будут ходить подонки и ничтожества!
tks 30 июля 2018 | 21:43
Причина - предъявление обвинения по пункту "б" части 1 статьи 213 УК РФ в редакции 2017 года:
"хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы."
Как раз менты по нынешней судебной практике считаются социальной группой.
popov_m 30 июля 2018 | 21:45
Как репей, пристанет, хрен освободишься!
parasuk_ 30 июля 2018 | 21:54
После преступления должно последовать наказание :)
fresh_breeze 30 июля 2018 | 22:02
Да спасти их хотят. Наверное, инсайдеры сообщили операм, что эту группу давно ждут футбольные фанаты, чьи чувства они оскорбили в заключительный день Мундиаля.
Всем этим хулиганам надо просить дежурного: "Дайте бронированную камеру!!!".
santathefrosr 30 июля 2018 | 22:03
Нормально и правильно это....
а не фиг было на поле выбегать в финальном матче Мундиаля! Перед камерам захотелось покрасоваться порнозвездам. Да ещё и форму полицейскую использовать... пусть ещё пару месяцев в кутузке держат пусей!