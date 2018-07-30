Издателя Медиазоны и трех участниц Pussy Riot, задержанных на выходе из спецприемника, оставляют в ОВД Лужники до утра...

Издателя Медиазоны и трех участниц Pussy Riot, задержанных на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток административного ареста за акцию на финале чемпионата мира по футболу, оставляют в ОВД Лужники до утра. Причины задержания им не сообщили. В полиции говорят, что задержанным утром предстоят некие следственные действия.