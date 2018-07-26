Порядка 200 человек на улице Куусинена участвуют в сходе против точечной застройки

Порядка 200 человек на улице Куусинена в Москве участвуют в сходе против точечной застройки и работы местной управляющей компании. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«В Москве на улице Куусинена проходит сход разгневанных местных жителей. Прямо во дворе стихийно собралось около 200 человек. Приехали депутаты гордумы, представители команды кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина», — рассказал С.Удальцов.

Он также отметил, что вокруг дежурит полиция, которая пыталась задерживать людей, однако представителей правопорядка удалось убедить, что «ничего незаконного не происходит».