Заключенные ярославской колонии №8, куда переведен пострадавший от пыток в колонии №1 Макаров, объявили голодовку
Заключенные ярославской колонии №8, куда переведен пострадавший от пыток в колонии №1 Евгений Макаров, объявили голодовку. Как сообщает региональное управление ФСИН, осужденные требуют льготных условий отбывания наказания. В колонию направлена комиссия УФСИН по региону, представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам человека в Ярославской области, а также ОНК.
Комментарии10
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tks 30 июля 2018 | 21:08
[:|•|•|требуют льготных условий отбывания наказания|•|•|:]
В переводе с вертухайского на человеческий: зэки требуют человеческих условий?
vladislav 30 июля 2018 | 21:37
tks: "зэки требуют человеческих условий?"
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А в чем проблеме?? Зеки - такие же люди. Да, осуждены на НЕсвободу. Но не на пытки, не на издевательства, не на скотские условия проживания.
nepeanois 30 июля 2018 | 21:39
vladislav: может сперва тем, кто пока на свободе, обеспечить не скотские условия?
grigol331 30 июля 2018 | 21:45
nepeanois: может сперва тем, кто пока на свободе, обеспечить не скотские условия?
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Нехер привыкать.
Тяжело на воле - легко на зоне (Суворов А.В.).
tks 30 июля 2018 | 21:57
vladislav: Проблема - в античеловечность всей правоохранительной системы. Тюрьма, зона и уголовное дело - вот главные Скрепы. Именно поэтому (обратите внимание!) тюрьма, менты, околоток - в каждом российском фильме или сериале. Вне зависимости от жанра и истории.
bozk 30 июля 2018 | 21:11
У этого заключённого походу точно проблемы с головой
kaplan911 30 июля 2018 | 21:16
Бандито-гангстериторежим правит балом.
Весь этот беспредел в стране именно от него.
jetsam 30 июля 2018 | 21:30
короче - 22 правило пиара (заболтать).
если надо заболтать проблему - постоянно публикуй ее варианты.
через неделю никто не будет обращать внимание. устанут. выдохнутся.
можно уже отдыхать - пошли вариации.
grigol331 30 июля 2018 | 21:48
jetsam: можно уже отдыхать - пошли вариации
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Ага, через пару недель прочитаем о том, как жестоко зэки пытают вертухаев.
jetsam 30 июля 2018 | 21:52
grigol331: эка далеко.
через пару недель тут в рф все может случиться.
половину академии можно пересажать.
налог на прибыль можно санкционщикам оменить.
одно ясно - пенсионный повышают, росгвардию укрепляют,
фсин будет переделываться а-ля гулаг (с шарашками шпиёнов).