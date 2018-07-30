Суд в Москве продлил до 72 часов срок задержания трем сестрам, обвиняемым в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Останкинского суда, рассмотрение вопроса о мере пресечения проходило в закрытом режиме, так как одна из сестер несовершеннолетняя. Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами было обнаружено вечером 27 июля. На допросе девушки признали вину и сообщили, что отец долгое время истязал их и причинял моральные страдания.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
anemon 30 июля 2018 | 21:23
Уж больно фамилия знаменитая.
jetsam 30 июля 2018 | 21:25
а, вдруг, выяснится, что они хотели хату продать?
процент от наркотрафика требовали?.... и т.д. и т.п.
никакой инфы в новости.
neburzhui2 30 июля 2018 | 21:30
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Останкинского суда, рассмотрение вопроса о мере пресечения проходило в закрытом режиме, так как одна из сестер несовершеннолетняя.
Нельзя ранить нежные юные души. Колюще - режущие предметы обсуждать...
jetsam 30 июля 2018 | 21:41
---
Брат обвиняемых девушек неожиданно заступился за отца и обрушился с критикой на сестёр. Их молодой человек назвал давно «потерянными». Несмотря на то, что в 16 лет отец выгнал его из дома, парень не держит на него зла
---
Три сестры, убившие своего отца-насильника, нанесли своей жертве не менее 35 ножевых ударов. Как сообщает агентство "Москва", все ножевые ранения нанесла своему мучителю 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян.
---
Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которых подозревают в убийстве своего отца в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда столицы Анна Селиванова.
--
Три сестры, убившие отца на северо-востоке Москвы, пытались инсценировать самооборону. Об этом в понедельник, 30 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, сразу после убийства отца дочери сами себе нанесли поверхностные раны таким образом, чтобы их не было на видимых частях тел и не оставалось шрамов. Полицейским девушки рассказали, что убили отца, защищаясь от него, однако моментально были уличены во лжи. Экспертиза показала, что травмы были нанесены перед зеркалом.
«Само убийство было совершено в квартире, после чего девушки вытащили тело на лестничную площадку и сами вызвали полицию. При этом они выключили камеру видеонаблюдения, которая была установлена погибшим для безопасности — и этот факт насторожил оперативников», — сообщил собеседник «Ленты.ру».
---
так что херувчиками тут не пахнет. со всех сторон.