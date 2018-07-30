Верзилов и трое участников Pussy Riot, арестованных за акцию на финале ЧМ, задержаны на выходе из спецприемника
Издатель Медиазоны Петр Верзилов и трое участников Pussy Riot, арестованных на 15 суток за акцию на финале чемпионата мира по футболу, задержаны на выходе из спецприемника. Их снова везут в ОВД Лужники, где они были задержаны после того, как выбежали в форме полицейских на поле во время матча. О цели задержания им не сообщают. В ОВД Лужники их оставят на ночь «до проведения неких мероприятий с утра». Каких именно – не уточняется.
Комментарии20
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luger_max_otto 30 июля 2018 | 21:07
По поводу Верзилова- заурядное преступление режима, на котором и без того преступлений как блох на барбоске. Ну, заложничество. Так ведь после убийств с использованием ОМП...
oprswen 30 июля 2018 | 21:10
походу ребятки - не жильцы. хуйлу праздник испортили. такое в мордолре не прощается
romashka__ 30 июля 2018 | 21:13
Абсурд.
blinorozhiy_chmo 30 июля 2018 | 21:18
Свободу "Бешеным Вагинам" /как они сами себя назвали/ !!!
Мы - Бешеные Вагины !!! /так они себя назвали сами/.
ugiazov 30 июля 2018 | 21:21
blinorozhiy_chmo: Ну и по какой статье о вагинах их задерживают?
cmacuk_kaymckuu 30 июля 2018 | 21:31
Потом найдут наркотики.
Нечего позорить нашу страну п...сам.
Пятнашечка!
Знали, на что шли.
tks 30 июля 2018 | 21:10
Будет возбуждение по 213 УК на основе уже имеющейся административки. За то, что гад, Вождю праздник испортил.
stas12006 30 июля 2018 | 21:19
tks: они уже за это по административке получили наказание. А два раза за одно и тоже наказывать нельзя. Хотя от путинского правосудия можно чего угодно ждать.
tks 30 июля 2018 | 21:23
stas12006: У них можно. В 213-й есть понятие "политическое хулиганство". Это не пересекается с административкой, по которой уже привлекли.
tks 30 июля 2018 | 21:30
tks: Редакция 2017 года, часть 1, пункт "б":
"хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы."
Менты как раз считаются по судебной практике социальной группой.
vladislav 30 июля 2018 | 21:35
stas12006: "Хотя от путинского правосудия можно чего угодно ждать."
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Я бы поправил - КРИВОсдие.
semper_fidelis 30 июля 2018 | 21:23
Может, решили, как в свободной и демократической Франции, уголовное дело завести за ношение формы?
parasuk_ 30 июля 2018 | 21:24
Оскорбление чувств болельщиков. За такое швабра в заднице полагается, впрочем, пусирашки это любят :)
tks 30 июля 2018 | 21:38
parasuk_: Это ты сейчас свой опыт всем сообщил?
mikr 30 июля 2018 | 21:30
Надо сделать так, чтобы этим недоумкам стало неповадно впредь заниматься подобной ерундой. Мозгов у них нет, поэтому внутренний запрет у таких ребят необходимо вырабатывать на вегетативном уровне. Чтобы в случае возникновения опасности рецидива внутри организма возникало неприятное ощущение, заставляющее вовремя спохватиться и одуматься.
Более того, желательно их наказать публично, в назидание тем, кто собирается последовать их примеру.
busybackson 30 июля 2018 | 21:31
Хотите - смейтесь, но я с пятидесятипроцентной вероятностью отношу это на эксцесс лужниковских полисов... Они всегда были неадекватны, а нынче их, небось, укрепили особо зрячими...
ugiazov 30 июля 2018 | 21:44
busybackson: Вы что сказали-то? Сами поняли?
busybackson 30 июля 2018 | 21:48
ugiazov: А как вы думаете, похоже, что я не понял?
hunterhead 30 июля 2018 | 21:32
"Верзилов и трое участников Pussy Riot, арестованных за акцию на финале ЧМ, задержаны на выходе из спецприемника"
Неужели Богородица Путену на столько дает пиздюлей? :-D
vladislav 30 июля 2018 | 21:33
"О цели задержания им не сообщают."
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Эти быки не читали закон о полиции??? Они ОБЯЗАНЫ объяснить причину задержания.