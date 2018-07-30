"Верзилов и трое участников Pussy Riot, арестованных за акцию на финале ЧМ, задержаны на выходе из спецприемника"

Издатель Медиазоны Петр Верзилов и трое участников Pussy Riot, арестованных на 15 суток за акцию на финале чемпионата мира по футболу, задержаны на выходе из спецприемника. Их снова везут в ОВД Лужники, где они были задержаны после того, как выбежали в форме полицейских на поле во время матча. О цели задержания им не сообщают. В ОВД Лужники их оставят на ночь «до проведения неких мероприятий с утра». Каких именно – не уточняется.